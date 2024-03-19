Dursun Özbek, Sporx'e konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk toplantısında Sporx Editörü Hakan Celep'in sorusunu yanıtladı.
Kendisine yöneltilen "Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa etti. Bu görev size teklif edilirse, kabul eder misiniz?" sorusunda cevap veren Özbek, şu ifadeleri kullandı;
"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."
Kendisine yöneltilen "Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa etti. Bu görev size teklif edilirse, kabul eder misiniz?" sorusunda cevap veren Özbek, şu ifadeleri kullandı;
"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."