Dursun Özbek, Sporx'e konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk toplantısında Sporx Editörü Hakan Celep'in sorusunu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek, Sporx'e konuştu
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19 Mart 2024 11:33
Son güncelleme 19 Mart 2024 12:23
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk toplantısında Sporx Editörü Hakan Celep'in sorusunu yanıtladı.

Kendisine yöneltilen "Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa etti. Bu görev size teklif edilirse, kabul eder misiniz?" sorusunda cevap veren Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."



 
 

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