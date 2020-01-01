Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant ve Kyrie, toplam 1.25 milyon dolarlık bonus kazandılar!

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving, toplamda 1.25 milyon dolarlık sözleşme bonusu kazanıyorlar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving, toplamda 1.25 milyon dolarlık sözleşme bonusu kazanıyorlar.

Durant'in temsilcisi Rich Kleiman, Brooklyn ile anlaşmadan önce Durant için büyük bonuslar garantilemişti. Anlaşmada, eğer Nets playofflara kalmayı garantilerse, 1 milyon dolarlık bonus alacağı bulunuyordu.

Dün gece Nets'in Sacramento Kings karşısında 119-106 galibiyete ulaşıp bir playoff sıralamasını garantilemesiyle, Durant'in cepleri daha da doldu. Durant bu yıl hiç forma giymemişti.

Ayrıca Nets, bu sezon toplam 20 maç oynayan Kyrie Irving'e de 250 bin dolar teşvik bonusu borçlu. Irving sezonu serbest atış çizgisinden %88.5'in üzerinde tamamladı ve maç başına 2.8'den fazla üç sayılık isabet bularak, bu bonusları kazanmış oldu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal