Durant ve Kyrie, toplam 1.25 milyon dolarlık bonus kazandılar!

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving, toplamda 1.25 milyon dolarlık sözleşme bonusu kazanıyorlar.



Durant'in temsilcisi Rich Kleiman, Brooklyn ile anlaşmadan önce Durant için büyük bonuslar garantilemişti. Anlaşmada, eğer Nets playofflara kalmayı garantilerse, 1 milyon dolarlık bonus alacağı bulunuyordu.



Dün gece Nets'in Sacramento Kings karşısında 119-106 galibiyete ulaşıp bir playoff sıralamasını garantilemesiyle, Durant'in cepleri daha da doldu. Durant bu yıl hiç forma giymemişti.



Ayrıca Nets, bu sezon toplam 20 maç oynayan Kyrie Irving'e de 250 bin dolar teşvik bonusu borçlu. Irving sezonu serbest atış çizgisinden %88.5'in üzerinde tamamladı ve maç başına 2.8'den fazla üç sayılık isabet bularak, bu bonusları kazanmış oldu.



