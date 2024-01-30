Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, eski takımı Brooklyn Nets'in arenası Barclays Center'a ilk dönüşünde bir anma videosu hazırlanmasını hak etmediğini söyledi.



Durant ve Phoenix Suns Çarşamba gecesi Nets'le karşı karşıya gelecek ve genelde takımlar eski oyuncularının ilk dönüşlerinde kendisine saygı niteliğinde bir anma videosu hazırlıyor olsa da, Durant Nets'ten bir anma videosunu hak etmediğine inandığını belirtti:



"Hak edecek ne başardım ki. Cidden. Sırf ismimden dolayı mı? Ben de herhangi bir oyuncuyum. Maç başladığında herkesin bana bakacağı düzeyde bir ilgiyi falan hak etmiyorum. Basketbolda sahadaki tüm oyuncular önemlidir. Asıl mesele ben değilim. 3-4 yıl boyunca oradaydım fakat kutlamaya değer hiçbir şey başaramadık. Benim düşüncem bu şekilde.



Kimseden bir beklentim yok. İnsanların gelip oyundan keyif almasını isterim sadece. Kalan zamanda ne yaparlarsa yaparlar tabii ki, bunu kontrol edemem."



Durant, 2020-21 sezonundan 2022-23 sezonunun ortasına kadar Nets formasıyla 129 normal sezon maçında yer almıştı. Aşil sakatlığı nedeniyle takımdaki ilk yılını kaçıran KD, sonraki sezonlarda da bacak problemleri yaşamıştı.



Brooklyn, Durant ve Kyrie Irving'in liderliğinde iki kez playofflara yükselmiş olsa da, takım, yıldızlı kadrosundan beklenen başarı düzeyine ulaşamamıştı.



