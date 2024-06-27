Dallas Mavericks'in, Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ile ilgilendiği iddia edildi.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson, Mavericks'in Durant'i almakla ilgilendiğini ifade ettiğini söyledi.



Houston Rockets ve Chicago Bulls'un yanı sıra Mavericks de, KD gibi üretken bir skoreri potansiyel olarak kadrosuna katarak ekiplerini güçlendirmeyi hedefliyor:



"Duyduğuma göre Rockets'ın yanı sıra Dallas ve Chicago da Kevin Durant'e belli düzeyde ilgi gösteriyor."



NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e mağlup olan Mavericks, rekabetçi Batı Konferansı'nda tepede kalmak adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.



Durant bu sezon çıktığı 75 maçta 27.1 sayı, 6.6 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamış, kariyerinde 14. kez All-Star seçilmişti.





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