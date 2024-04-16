Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, geçtiğimiz sezonlara kıyasla bu sezon sağlıklı kalmasının sebebini açıkladı.



Bu sezon 75 maç forma giyerek genel anlamda sağlıklı bir yıl geçirmesi konusuna değinen Durant, bunun sebebi olarak takım arkadaşlarının 'flop' yaptıklarında bacağına çarpmamış olmalarını gösterdi ve bunu geçmiş yıllardaki sakatlık deneyimleryle karşılaştırdı:



"Bu yıl hiçbir oyuncu bacaklarıma düşmedi. Son iki yılda üst üste hem takım arkadaşım, hem de rakip oyuncu bacağımın üzerine düşerek MCL sakatlıkları yaşamama neden olmuşlardı. Bunlar yaşanmasaydı, muhtemelen onlarla aynı miktarda oynardım fakat bu yıl kimsenin bacağıma düşmemesine sevindim.



Birkaç küçük sakatlık oldu tabii ki ama bunlar günlük şeylerdi. Bunun için de minnettarım... Bu kaza mankenlerinden uzak durmak lazım. Bunlar faul düdüğü almaya çalışırken yere daldıklarında insanları sakatlamaktan asla çekinmeyen adamlar. Ve ben de o adamların kim olduğunu bilerek uzak durmaya çalışıyorum."



Durant bu sezon 27.1 sayı, 6.6 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı.





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