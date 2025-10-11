Antalya'nın Alanya ilçesinde 38 ülkeden 143 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı. Türkiye'yi 7 milli sporcunun temsil ettiği organizasyonun ev sahibi Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün 3 sporcusu da milli takım kadrosunda yer aldı.Alanya'da 9-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 13'üncü Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı. 38 ülkeden 143 sporcunun katıldığı şampiyona, Alanya semalarında renkli görüntüler oluşturdu. Alanya Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve organizatör Ergun Ulu,dedi.Türkiye'yi 7 sporcunun temsil ettiğini belirten Ulu, Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün 3 sporcusunun milli takım kadrosunda yer aldığını söyledi. Ulu, "diye konuştu.Alanyaspor ve Alanya Belediyesi'nin sporcuların gelişiminde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ulu,dedi.