Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular finale kaldı

Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular, finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular finale kaldı
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13 Temmuz 2023 16:10
 Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular, adını finale yazdırdı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'de düzenlenen ve 11 Temmuz'da başlayan organizasyonda Türk sporculardan Ahmet Kaçmaz ve Elif Gökçe Avcı, dün gerçekleştirilen orta mesafe eleme yarışmalarının ardından finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Orta mesafe final yarışmaları, 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

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