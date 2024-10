Dünya Kupası için iki ihtimal! Büyük avantaj

İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek Uluslar B Ligi 4. Grup'taki namağlup liderliğini sürdüren Milli Takımımız, bu galibiyetle grup ikinciliğini garantiledi. Millilerimiz, grubu ikinci bitirmesi halinde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynama hakkı elde edecek ve Dünya Kupası elemelerinde dörtlü grupta yer alacak.16 Kasım'da evimizde oynayacağımız maçta Galler'i yenmemiz halinde ise liderliğimiz kesinleşiyor. Bu durumda A Ligi'ne doğrudan katılıyoruz ve en iyi dört birinciden biri olmamız halinde Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynamaya hak kazanıyoruz.Uluslar Ligi'nin A, B ve C liglerindeki gruplarını liderlikle tamamlayan en iyi dörder takım, kendi aralarında oynayacakları play-off turu ile Dünya Kupası'na katılım şansı elde edecek.Yani bu takımlar; Dünya Kupası Elemeleri'nde aldıkları sonuçlar ne olursa olsun, Uluslar Ligi'nden elde edecekleri ekstra hakkı değerlendirmeleri halinde 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Millilerimiz, mevcut puan tablosunda B Ligi 2. Grup'ta 12 puanı bulunan Yunanistan'ın ardında 10 puanla en iyi ikinci birinci konumunda...Öte yandan yapay zeka destekli veri merkezi Fmeetsdata, dün 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin muhtemel torbalarını yayınladı. Bu veride Ay-Yıldızlılarımızın, yüzde 100 ihtimalle Avrupa sıralamasında 17. olduğu bilgisi yer aldı. Buna göre Millilerimiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbadan yer alacak.Uluslar Ligi, takımlara Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı da veriyor. Gruplarını birinci bitiren takımlar, elemelerden katılım hakkı elde edememişse playoff'tan finallere gitme fırsatı yakalıyor. A, B, C Ligleri'nin liderleri bu sistemle 2028'e katılabilecek.Uluslar Ligi'nde A, B ve C gruplarının liderleri; eğer elemelerde hak elde etmedilerse otomatik olarak bir sonraki Avrupa Şampiyonası fi nallerinin Play-Off etabına katılıyor.EURO 2024 ile ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan, Uluslar Ligi sayesinde bu hedefi ne ulaştı.EURO 2024 elemelerinde İtalya ile aynı puanda olmasına rağmen averajla fi nalleri kaçıran Ukrayna da Uluslar Ligi'nden vizeyi kapmıştı.Eleme grubunu aşamayan Polonya da EURO 2024 play-off'larına Uluslar Ligi'ndeki sıralaması sayesinde bilet almıştı.İngiltere & İrlanda'da düzenlenecek 2028 için katılımda Uluslar Ligi'nin payı henüz net değil ancak şimdiye kadar süreç, yukarıdaki gibi işledi.