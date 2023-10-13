Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürdü

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4 maç ile devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürdü
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13 Ekim 2023 14:02
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı.

Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.

Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Alınan sonuçları şöyle:

Bolivya-Ekvador: 1-2

Arjantin-Paraguay: 1-0

Şili-Peru: 2-0

Brezilya-Venezuela: 1-1

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