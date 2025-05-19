Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt!

18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
1-0
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
1-1
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
3-0
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
2-1
18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
1-1
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
6-3
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
2-3
18 Mayıs
Everton-Southampton
2-0
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
1-2
18 Mayıs
Brentford-Fulham
2-3
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
2-0
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
1-0
18 Mayıs
Atletico Madrid-Real Betis
4-1
18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
2-3
18 Mayıs
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-2
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
0-1
18 Mayıs
Mallorca-Getafe
1-2
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
3-2
18 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-2
18 Mayıs
Real Valladolid-Alaves
0-1
18 Mayıs
Las Palmas-Leganes
0-1
18 Mayıs
Osasuna-Espanyol
2-0
18 Mayıs
Cagliari-Venezia
3-0
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
3-2
18 Mayıs
Verona-Como
1-1
18 Mayıs
Inter-Lazio
2-2
18 Mayıs
Juventus-Udinese
2-0
18 Mayıs
Lecce-Torino
1-0
18 Mayıs
Monza-Empoli
1-3
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
0-0
18 Mayıs
Roma-AC Milan
3-1
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
2-0
18 Mayıs
Alkmaar-Almere
1-1
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-0
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-2
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-1
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
2-0
18 Mayıs
RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
5-3
18 Mayıs
SC Heerenveen-Feyenoord
2-0
18 Mayıs
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
1-3
18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
2-2
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
1-4
18 Mayıs
Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
4-2
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
1-2
18 Mayıs
Hertha Berlin-Hannover 96
1-1
18 Mayıs
Greuther Fürth-Hamburger SV
3-2
18 Mayıs
Karlsruher SC-Paderborn
3-0
18 Mayıs
Darmstadt-Jahn Regensburg
3-1
18 Mayıs
FC Köln-Kaiserslautern
4-0
18 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
18 Mayıs
KV Mechelen-Sporting Charleroi
1-1
18 Mayıs
Gent-Genk
1-4
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
1-2
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
3-1
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
1-2
18 Mayıs
Young Boys-Basel
6-2
18 Mayıs
Lausanne-Lugano
1-1
18 Mayıs
FC Luzern-Servette
3-4
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
0-2
18 Mayıs
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
1-1
18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
2-1
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1

Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt!

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

calendar 19 Mayıs 2025 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular, elde ettikleri başarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Dries Mertens, Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu , futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

RAMS Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferi "İnanılmazdı" diyerek tanımlayan 38 yaşındaki futbolcu, "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen milli yıldız Yunus Akgün ise üst üste 3, toplamda 25. şampiyonlukla ilgili "Çok mutluyuz. Hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

 

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.