Dries Mertens'e Çin'den teklif!

Galatasaray'ın Belçilalı yıldızı Dries Mertens'e Çin'den çok önemli teklifler geldiği öğrenildi. İşte yıldız ismin cevabı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'e Çin'den teklif!
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09 Mart 2023 12:03
Lider Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.

Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP

Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirlendi.

OPSİYON İÇİN HAMLE

35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. 

 
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