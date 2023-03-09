Dries Mertens'e Çin'den teklif!

Lider Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirlendi.35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor.Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.