Portekiz Ligi takımlarından Benfica, transferin son gününde önemli bir transferin altına imza attı.Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, bonservisi Paris Saint Germain'de olan Julain Draxler'i kadrosuna kattı.Paris Saint Germain'in 2017 yılının ocak ayında 36 milyon euroya kadrosuna kattığı Draxler, kiralık olarak Benfica'ya imza attı.Julian Draxler geçen sezon 24 maçta 861 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Alman orta saha 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Benfica, son olarak Wolfsburg forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoper John Anthony Brooks'u transfer etti.