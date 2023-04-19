NBA'in, Draft Combine'ı atlayan oyuncuların draft edilmesini yasaklayacağı duyuruldu.



ESPN tarafından alınan bir nota göre NBA öncesi Draft sürecinde bazı önemli değişiklikler üzerinde anlaşan NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, oyuncuların Draft Combine'ı atladıkları takdirde draft için uygun olmayacakları konusunda karar kıldılar.



Yeni sistem kapsamında, Combine daveti alan tüm oyuncuların katılım göstermesi gerekecek ve aksi takdirde, "oyuncunun bir sonraki draft'a kadar" seçilmeye uygun olmadığına karar verilecek.



Değişikliklerin 2024'te yürürlüğe gireceği bildirildi.



Combine'da tıbbi muayeneler, tıbbi geçmişin paylaşımı, biyomekanik ve fonksiyonel hareket testleri, güç ve çeviklik testleri, şut antrenmanları, performans testleri ve antropometrik ölçümler olacağı belirtildi. Oyuncuların 5'e 5 antrenmanda yer almalarının ise gerekmeyeceği açıklandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ