Dr. J'in tahmini, 76ers!: "The Process'in meyve verme zamanı!"

NBA efsanesi Julius "Dr. J" Erving, Philadelphia 76ers'ın 2021 playofflarında Brooklyn Nets'i yeneceğine inandığını belirtti.



Nets ekibi çoğu kişi tarafından şampiyonluğu kazanmak için favori olarak gösterilse de, Sixers efsanesi Dr. J, NBC Sports Philadelphia'dan Dan Roche'a, kendi favorisinin eski forma giydiği ekip olduğunu söyledi:



"Philly üzerine bahse girerim. Galibiyetler özgüven getirir. Kendinize aşırı güvenmek iyi değildir ama kendinizden emin olmak çok iyidir. Yani bu özgüveni korumanız ve çıkıp iyi performans göstermeniz gerekiyor, benim düşüncem bu."



Erving, cesur iddiasını bazı geçerli gerekçelerle destekledi:



"Sixers, Danny Green'in ve Dwight Howard'ın sahip oldukları şampiyonluk tecrübesi ile birlikte, başantrenör Doc Rivers'ın koçluk deneyimine dayalı olarak, bir avantaja sahip. Ayrıca Ben Simmons ile Joel Embiid de hırslı ve başarıya aç oyuncular. Birkaç yıldır bu 'The Process' dedikleri şeyin bir parçası oldular ve artık bunun meyve verme zamanı geldi."



Sixers 35-17'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.



