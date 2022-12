Down Sendromlu millilerin hedefi yine aynı!

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Napoli kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Organizasyonun hazırlık kamplarına Gaziantep'te start veren ay-yıldızlılar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.



İtalya'da ekim ayında düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan milli takım, bu başarısı tekrarlamak istiyor.



Takımın teknik sorumlusu İbrahim Acar, AA muhabirine, 7 hazırlık kampı yapacaklarını ve bunların Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştireceklerini söyledi.



Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duydukların ifade eden Acar, "Çok iyi bir kamp ortamımız var. Sporcularımız mutlu. Onlar mutlu olduğunda bizde mutlu oluyoruz. İlk kamp çok iyi geçiyor. 2021 yılında kazandığımız Avrupa Şampiyonası'nın üstüne bir şampiyonluk daha koymak istiyoruz. Bütün hedefimiz Avrupa Şampiyonası üzerine kurulu." dedi.



"Farklı antrenman planlamaları yapıyoruz"



Down sendromlu çocuklarla takım sporu yapmanın çok zor bir iş olduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:



"Bu çocukların hepsi bireysel spor yapabiliyor ama takım oyunu çok zor. Farklı antrenman planlamaları yapıyoruz. Bizim oyun sistemimizde 3-4 değişik oyun taktiğimiz var. Kornerden 3-4 değişik taktiğimiz var. Bunların hepsini çalışa çalışa belli evrelere getirerek bu aşamaya geldik. Teknik ekip olarak neredeyse her gün 2-3 defa toplantı yapıyoruz. Farklı ne yapabiliriz, nasıl bir sistem yaparız diye. Nitekim geçen sene Avrupa şampiyonu olduk. Bizim için çok büyük mutluluktu. Oraya giderken ülkemize Özel Sporcular Futbol Federasyonunda takım sporlarında ilk Avrupa şampiyonluğu getirecektik. Hedefimiz buydu. Ülkemize öyle bir sevinç yaşattığımız için gururluyuz. Hayatımızda unutamayacağız anları yaşadık. İnşallah 2023 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde bu başarıyı tekrar yaşayacağımıza canı gönülden inanıyoruz."



Birkan Dikici: "Takım olarak kendimize çok inanıyoruz"



Takım kaptanı Birkan Dikici ise Gaziantep şehrini ve halkını çok sevdiklerini ifade etti.



Çalışmaların iyi gittiğini belirten Birkan Dikici, "Çalışmalarımız bu süreç içinde çok güzel devam ediyor. Hocalarımız bizi çok iyi çalıştırıyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Takım olarak kendimize çok inanıyoruz. Avrupa şampiyonluğu elde etmek için çok çaba sarf ediyoruz. İtalya'ya gidene kadar bayağı hazırlık kamplarımız olacak. 81 milyonun arkamızda olduğunu hissediyoruz. Federasyon başkanımız Birol Aydın bize çok destek veriyor bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ