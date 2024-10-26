Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki maçı Dortmund 2-1'lik skorla kaybetti.Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikalarda Alexis Claude Maurice attı. Dortmund'un tek golü 4. dakikada Donyell Malen'den geldi.Dortmund'da Almugera Kabar, 90+9'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 5-2'lik yenilgiyle ayrılan Dortmund, ligde de öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.Bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alan Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, tüm yenilgilerini Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların ardından aldı.Bu sonucun ardından Dortmund, 13 puanda kaldı. Augsburg, puanını 10 yaptı.Dortmund, ligin bir sonraki haftasında sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Augsburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.