Dortmund, Haller'in yerine doldurdu!

Borussia Dortmund, yeni golcüsünü açıklamak üzere...



Alman ekibinin sportif direktörü Sebestian Kehl, Köln'ün golcüsü Anthony Modeste için sözlü anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Oyuncunun sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı.



Kehl yaptığı açıklamada, "Anthony Modeste'nin kulübümüze transferi konusunda Köln ile sözlü bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.



Sezon başında Ajax'tan 31 milyon Euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki forvet Sebastian Haller'de testis tümörü tespit edilmişti.



Başarılı oyuncunun Köln ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle çıktığı 35 maçta 23 gol ve 3 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ