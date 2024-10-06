Dört büyüklerden ortak mesaj!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, "Kadına ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Dört büyüklerden ortak mesaj!
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06 Ekim 2024 00:41
Son güncelleme 06 Ekim 2024 00:47
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, son dönemde yaşanan toplumsal olaylara kayıtsız kalmadı.

Dört kulüp, sosyal medyadan, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu etiketin dışında paylaşımlarında başka bir ifade kullanmadı.

Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca, "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" sözleri yer aldı.










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