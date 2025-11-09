Dorgeles Nene: 'Fenerbahçe çok büyük!'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol kaydeden Dorgeles Nene, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"
Müsabaka sonrası konuşan Malili oyuncu, "Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm, çünkü Fenerbahçe çok büyük!
Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum." dedi.
"TALISCA DA EŞLİK ETTİ"
Gol sevinci hakkında konuşan Nene, "Antrenmanlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Talisca da eşlik etti o dansta bana." ifadelerini kullandı.
