Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Doncic, altı oyla All-Star ilk beşini kaçırdı!

Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic, ilk NBA All-Star Maçına seçilip seçilmeyeceğini görmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic, ilk NBA All-Star Maçına seçilip seçilmeyeceğini görmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Doncic, Batı Konferansında en çok oy alan ikinci oyuncu olsa da, ilk beş oyuncusu olmayı 6 oyuncu oyuyla kaçırdı.

17 Şubat'ta Charlotte'ta düzenlenecek maça katılan 10 kişiyi belirlemek için yapılan oylamada, hayran oylarının %50'lik kısmı belirleyici oldu. Oylamanın diğer yarısı yüzde 25 ile mevcut oyunculardan ve yüzde 25'lik diğer kısım ise medya üyelerinden geldi.

4 milyondan fazla hayran oyu alan Doncic, bu alanda LeBron James'in hemen arkasındaydı, fakat medya oylaması sıralamasında altıncı, oyuncu oylaması sıralamasında da sekizinci olduğu için ilk beşte bulunma şansını yitirdi.

KİMLER SEÇİLDİ?

Batı Konferansı kadrosunda ilk beş başlayanlar arasında Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Oklahoma City Thunder yıldızı Paul George, Golden State Warriors süperstarları Stephen Curry ve Kevin Durant ve Houston Rockets'ın son MVP'si James Harden bulunuyor.

Doğu Konferansı'nı temsil edecekler arasında ise Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, Philadelphia 76ers uzunu Joel Embiid, Boston Celtics guardı Kyrie Irving ve Charlotte Hornets yıldızı Kemba Walker olacak.

NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu ise (her konferanstan yedi tane) gelecek Perşembe günü açıklanacak.

En çok oy alan iki oyuncu olarak, LeBron ve Giannis kendi takımlarını hazırlamakla görevlendiriliyor. Bu draft süreci ise TV'den yayınlanacak.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic, ilk NBA All-Star Maçına seçilip seçilmeyeceğini görmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.
LeBron James'in bu geceki Minnesota Timberwolves maçında kenarda oturacağı, Pazar gecesi oynanacak Phoenix Suns maçı için henüz "oynamayacak" kararı çıkmadığı açıklandı.
Dallas Mavericks'in, önceki hafta bir Dennis Smith Jr. anlaşması için birkaç takımla takas görüşmelerinde bulunduğu söylendi.
Kenneth Faried, Brooklyn'deki hayal kırıklığı yaratan görev süresinde Nets'i kendisini "yanlış ifadeler kullanarak" yanlış yönlendirmekle suçladı.
Tracy McGrady, Kevin Durant'in Golden State Warriors'tan ayrılmasının NBA için "harika" olacağını düşünüyor.
James Harden, emekli olduğunda adının "NBA'in en büyük oyuncuları arasında" anılmasını istediğini söyledi.
Indiana Pacers ekibinin, Victor Oladipo'nun geçtiğimiz gece "ameliyat gerektiren ve sezonu kapattırabilecek" bir diz sakatlığı geçirmesinden korktuğu açıklandı.
Memphis Grizzlies yıldızları Mike Conley ve Marc Gasol, takım yönetiminin kendileri için takas tekliflerini dinlediklerini öğrendi ve buna yönelik konuştular.
DeMarcus Cousins, kendisini geçtiğimiz yaz döneminde Golden State Warriors'la anlaşmaya iten şeyin ne olduğunu merak edenlere cevabını verdi.
Memphis Grizzlies'in, ilk kez yıldız oyuncuları Mike Conley ve Marc Gasol için gelecek takas tekliflerini dinlemeye açık oldukları iddia edildi.
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, LA Clippers'a karşı alınan 106-98'lik galibiyet sonrası Dallas Mavericks'e dönen Dennis Smith Jr'a övgüler yağdırdı.
Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry, Kevin Durant ve Draymond Green, geçtiğimiz Pazartesi karşılaştıkları Los Angeles Lakers hakkında yorum yaptılar.
Derrick Rose, yaş ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduğundan daha iyi bir oyuncu olduğuna inanıyor.
Anthony Davis'in bir el uzmanı doktorunu ziyaret edeceği ve sol işaret parmağındaki bir kırık nedeniyle 2-4 hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.
DeMarcus Cousins, geçtiğimiz yaz döneminde eski takımı New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis'le oluşturdukları ikiliye son verdiklerine inanamadığını söyledi.
James Harden, eski takım arkadaşı Carmelo Anthony'yi tekrar NBA'de görmek istediğini söyledi.
Houston Rockets'ın, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayı kabul ettiği açıklandı.
Donovan Mitchell, Smaç Yarışması şampiyonu ünvanını bu yıl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.
Eski bir NBA genel menajerine göre, Los Angeles Lakers'lı Kyle Kuzma, genç çekirdek grubu içinde ekibin en büyük varlığı.
NBA heyecanını 7/24 takip etmek, en güzel videoları, maçlardan haberleri, son dakika gelişmelerini anında öğrenmek mi istiyorsunuz? Buraya tıklayın...
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal