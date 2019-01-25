Doncic, altı oyla All-Star ilk beşini kaçırdı!

KİMLER SEÇİLDİ?

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Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic, ilk NBA All-Star Maçına seçilip seçilmeyeceğini görmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.Doncic, Batı Konferansında en çok oy alan ikinci oyuncu olsa da, ilk beş oyuncusu olmayı 6 oyuncu oyuyla kaçırdı.17 Şubat'ta Charlotte'ta düzenlenecek maça katılan 10 kişiyi belirlemek için yapılan oylamada, hayran oylarının %50'lik kısmı belirleyici oldu. Oylamanın diğer yarısı yüzde 25 ile mevcut oyunculardan ve yüzde 25'lik diğer kısım ise medya üyelerinden geldi.4 milyondan fazla hayran oyu alan Doncic, bu alanda LeBron James'in hemen arkasındaydı, fakat medya oylaması sıralamasında altıncı, oyuncu oylaması sıralamasında da sekizinci olduğu için ilk beşte bulunma şansını yitirdi.Batı Konferansı kadrosunda ilk beş başlayanlar arasında Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Oklahoma City Thunder yıldızı Paul George, Golden State Warriors süperstarları Stephen Curry ve Kevin Durant ve Houston Rockets'ın son MVP'si James Harden bulunuyor.Doğu Konferansı'nı temsil edecekler arasında ise Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, Philadelphia 76ers uzunu Joel Embiid, Boston Celtics guardı Kyrie Irving ve Charlotte Hornets yıldızı Kemba Walker olacak.NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu ise (her konferanstan yedi tane) gelecek Perşembe günü açıklanacak.En çok oy alan iki oyuncu olarak, LeBron ve Giannis kendi takımlarını hazırlamakla görevlendiriliyor. Bu draft süreci ise TV'den yayınlanacak.