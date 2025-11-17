Dominik Livakovic karalar bağladı

Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'i sıkıntı bastı.
Oynamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 yaşındaki file bekçisi devre arasında ayrılmak istiyor.
Kanarya'da iki maça çıkan Livakovic, Girona'da da süre alırsa UEFA kuralları gereği başka bir takıma transfer olamayacak.
Bu nedenle ocak ayına kadar İspanyol ekibinde sahaya çıkmaması gerekiyor.
Oynamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 yaşındaki file bekçisi devre arasında ayrılmak istiyor.
Kanarya'da iki maça çıkan Livakovic, Girona'da da süre alırsa UEFA kuralları gereği başka bir takıma transfer olamayacak.
Bu nedenle ocak ayına kadar İspanyol ekibinde sahaya çıkmaması gerekiyor.