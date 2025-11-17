17 Kasım
Dominik Livakovic karalar bağladı

Dominik Livakovic, Girona'da oynamadığı için milli takımdaki yerini kaybetme riski yaşarken, ocak ayında başka bir takıma gidebilmek için İspanya ekibinde süre almamayı tercih ediyor.

calendar 17 Kasım 2025 09:03
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Dominik Livakovic karalar bağladı
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'i sıkıntı bastı.

Oynamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 yaşındaki file bekçisi devre arasında ayrılmak istiyor.

Kanarya'da iki maça çıkan Livakovic, Girona'da da süre alırsa UEFA kuralları gereği başka bir takıma transfer olamayacak.

Bu nedenle ocak ayına kadar İspanyol ekibinde sahaya çıkmaması gerekiyor. 

