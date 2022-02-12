Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"NORMALDE 3-1 OLMALIYDI!"



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, maçta çok sayıda pozisyon bulduklarını dile getirerek, "Kaleyi bulan 26 şutumuz, 7 çok net gol fırsatımız var. Ayrıca 13 kornerimiz var. Onlar sadece bir fırsat buldular ve bunu gole çevirdiler. Berabere kaldık. Normalde bu maçın sonucu 3-1 olmalıydı. Maç 3-1 bitseydi, herkes çok mutlu olurdu, en çok da takım. Biz özellikle çalışmıştık, iki bek öne çıkmamalıydı. Bu tarz bir hatadan golü yedik. Bence ikinci yarıda takım kazanmayı fazlasıyla hak etti. İkinci yarıda Galatasaray rakibine göre çok üstündü. Normal şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı." diye konuştu.



"KALECİLERİ ÇOK KURTARDI"



Torrent, maçta birçok oyuncularının gol fırsatı bulduğunu anlatarak,"Onların kalecisi de büyük kurtarışlar yaptı. Bu futbolun bir parçası. Onlar kötü şut attıkları bir fırsatta, bize gol attı. Değişim bizim işimize yaradı. Oyuncuları seçerken, antrenmanda gördüklerimiz üzerinden seçim yapıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.



TERİM HATIRLATMASI VE MESAJI;

"KENDİME, EKİBE GÜVENİYORUM"



Domenec Torrent, kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların gösterdiği tepkileri anladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Maç bittikten sonra ıslık çalabilirsiniz. Taylan, Berkan gibi oyunculara 30. dakikada tepki gösterirseniz... Zaten üzerlerinde baskı var. Bunlar yardımcı olmuyor. Takımın desteklenmesiyle bu durumdan çıkabiliriz. Taraftar bizi desteklediği zaman 12 kişi gibi oynuyoruz. Trabzonspor maçını da bu maçı da net bir şekilde kazanabilirdik. Ben antrenör olarak bir adım daha gitmek zorundayım. Herkes Trabzonspor maçı gününde ne olduğunu biliyor. Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi. Kimse memnun değil olduğumuz yerden. İlk önce ben memnun değilim. Teknik direktör olarak hiç başıma gelmemişti. Ama ben öncellikle kendim ve ekibime güveniyorum. Oyunculara da güveniyorum. Çünkü ne kadar iyi çalıştıklarını ve durumdan ne kadar kaygılı olduklarını görüyorum."



"UZUN SÜRE KALMAYI İSTERİM AMA..."



Galatasaray'ın normal bir sezon geçirmediğini vurgulayan İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dışarıda olan şeylerden kendimizi izole etmemiz ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Ben geldiğimde de bulunduğumuz pozisyon belliydi. İkinci seviye ligden bir takım bizi eledi. Kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik. Islıklamak ve tepki göstermek bize yardımcı olmuyor. Biliyorum Galatasaray taraftarı çok şevkli. Sonuna kadar gider. Maç bittiğinde yönetimi, antrenörü, oyuncuları eleştirebilirler. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız, kendi başımıza çıkamayız. Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız gerekir. Galatasaray'ı değiştirmemiz gerekir. Benimle de olur başka bir hocayla da olur, aynı şey. Ben burada uzun zaman kalmayı çok isterim. Fakat anlıyorum ki antrenörlerin durumu sonuçlara göre olur."



"TÜRK DEĞİLİM, KATALANIM AMA..."



Galatasaray'da uzun süre kalmak istediğini anlatan Torrent, "Ben Türk değilim, Katalan'ım. Galatasaray'ı içimde hissediyorum. O yüzden bu durdum taraftarları kaygılandırdığı gibi beni de kaygılandırıyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



"ŞU ANDA SIKINTIMIZ GOL!"



Sarı-kırmızılı takımın sorunları hakkında açıklama yapan İspanyol teknik adam "Şu anda sıkıntımız gol! Kazansak bu sıkıntı çözülecekti. Gol atamadığımız için kazanamadık. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncular. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez, çok efor sarf ettiler. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok fırsat yaratmış ancak günün sonunda kazanamamışlardı. Ne kadar çok fırsat olursa olsun rakipten daha çok gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk." ifadelerini kullandı.





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