Transferin son günlerinde Beşiktaş'a Domagoj Vida için transfer teklifi geldi ancak Hırvat savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımda kaldı.

İtalyan basını, Vida transferinin neden yattığını yazdı. Beşiktaş'ın 8-10 milyon euroya bu oyuncuyu satmaya hazır olduğunu öne süren İtalyanlar, "Inter bu parayı ödeyecekti. Ancak Vida yedek oturmayı kabul etmedi. Oynama garantisi verilmesi durumunda pazarlığa başlayacağını bildirdi. Miranda kalmayı kabul edince iş bozuldu" bilgisini verdi.

DOMAGOJ VIDA NE DEMİŞTİ?

Domagoj Vida, transfer döneminin sons aatlerinde yaptığı açıklamada "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman'a ve yönetimimize beni, Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım." dedi.

Siyah-beyazlı savunma oyuncusu "Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle siyah-beyazlı takımda yoluna devam edeceğini duyurmuştu.