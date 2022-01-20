Domagoj Vida için Trabzonspor açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerilmediğini ve oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Trabzonspor da Vida için temaslarının olmadığını bildirdi.

Haber; Sporx.com
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Domagoj Vida için Trabzonspor açıklaması
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20 Ocak 2022 11:54
Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği ve Ahmet Nur Çebi'nin Ahmet Ağaoğlu'na, "'Her türlü kolaylığı sağlarız" dediği iddia edilen haber hakkında yalanlama geldi.

Siyah beyazlılar, Vida'nın Trabzonspor'a önerilmediğini ve oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. İşte yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express'de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 

TRABZONSPOR DA YALANLADI

Trabzonspor da konu hakkında bir bilgilendirme geçti ve şu ifadelere yer verildi; "Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK'nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır."



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