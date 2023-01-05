Doğucan Haspolat: 'İlk golümü attım, çok mutluyum'

Trabzonspor'un futbolcusu Doğucan Haspolat, Giresunspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Doğucan Haspolat yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum 3 puan için. Takıma yardım ettiğim ve ilk golümü attığım için de çok mutluyum." dedi.



Doğucan ayrıca, "Djaniny bana oynadıktan sonra kontrol ettim ve sonra şut düşündüm." ifadelerini kullandı.





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