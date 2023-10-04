Doğubayazıtspor 2 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur erteleme maçında Doğubayazıtspor, Kars 36 Spor'u 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Doğubayazıtspor 2 golle turladı
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04 Ekim 2023 18:21
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur erteleme maçında Kars 36 Spor'u 2-1 yenen Doğubayazıtspor, 2. tura yükseldi.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup eden Doğubayazıtspor, 2. turda İnegölspor ile karşılaşacak.

Bu arada karşılaşmada ev sahibi Kars 36 Spor taraftarlarından bazıları taşkınlık yaptı. Olay çıkaran taraftarlara kelepçe takan polis ekipleri, daha sonra stadı kontrollü şekilde boşalttı. Polis ekipleri, ardından kelepçe taktığı taraftarları serbest bıraktı.

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