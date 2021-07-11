Djokovic, Federer ve Nadal'ı yakaladı

FEDERER VE NADAL'I YAKALADI

11 Temmuz 2018, Grand Slam

🏆20, Federer

🏆17, Nadal

🏆12, Djokovic



11 Temmuz 2021, Grand Slam

🏆20, Federer

🏆20, Nadal

🏆20, Djokovic https://t.co/bliAWCkg39 pic.twitter.com/OKQUu9gK20



— Sporx (@sporx) July 11, 2021

Wimbledon'da İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etmeyi başaran 34 yaşındaki Novak Djokovic, kupanın sahibi oldu.Sırp raket, 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenmeyen turnuvada 2018 ve 2019'dan sonra üst üste 3. kez zafere ulaşmış oldu. Djokovic, Wibledon'daki kupa sayısını ise 6'ye yükseltti.Turnuva öncesi Grand Slam'lerde 19 şampiyonluğu bulunan Sırp raket, şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı ve Roger Federer ile Rafael Nadal'ı bu alanda yakalamayı başardı.1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonlukRafael Nadal (İspanya): 20Novak Djokovic (Sırbistan): 204. Pete Sampras (ABD): 145. Roy Emerson (Avustralya): 126. Rod Laver (Avustralya): 11Björn Borg (İsveç): 118. Bill Tilden (ABD): 10