Djokovic, Federer ve Nadal'ı yakaladı

Novak Djokovic, Grand Slam'lerde şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı ve Roger Federer ile Rafael Nadal'ı yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Djokovic, Federer ve Nadal'ı yakaladı
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11 Temmuz 2021 19:41
Wimbledon'da İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etmeyi başaran 34 yaşındaki Novak Djokovic, kupanın sahibi oldu.

Sırp raket, 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenmeyen turnuvada 2018 ve 2019'dan sonra üst üste 3. kez zafere ulaşmış oldu. Djokovic, Wibledon'daki kupa sayısını ise 6'ye yükseltti.

FEDERER VE NADAL'I YAKALADI

Turnuva öncesi Grand Slam'lerde 19 şampiyonluğu bulunan Sırp raket, şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı ve Roger Federer ile Rafael Nadal'ı bu alanda yakalamayı başardı.

Tarihte 10 ve üstü grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

Rafael Nadal (İspanya): 20

Novak Djokovic (Sırbistan): 20

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

Björn Borg (İsveç): 11

8. Bill Tilden (ABD): 10


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