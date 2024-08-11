Djiku: 'Lille'e karşı da böyle olmalıyız'

"İyi bir maç çıkardık, rakip kalede çok fazla şans yakaladık ve kalemizde az şans verdik. Sezonun ilk maçları hep zordur, şimdi dinlenip Lille maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Lille maçına değinen Djiku, " Lille maçında da böyle oynamalıyız. Blokları bozmamalıyız, defansif anlamda disiplinli kalmalıyız. Bugün olduğu gibi Lille'e karşı da çok şans yaratmalıyız." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe 'nin Ganalı yıldızı1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.İyi bir maç olduğunu söyleyen Djiku,