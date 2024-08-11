Djiku: "Lille'e karşı da böyle olmalıyız"

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Djiku: 'Lille'e karşı da böyle olmalıyız'
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11 Ağustos 2024 00:27
Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu söyleyen Djiku, "İyi bir maç çıkardık, rakip kalede çok fazla şans yakaladık ve kalemizde az şans verdik. Sezonun ilk maçları hep zordur, şimdi dinlenip Lille maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Lille maçına değinen Djiku, "Lille maçında da böyle oynamalıyız. Blokları bozmamalıyız, defansif anlamda disiplinli kalmalıyız. Bugün olduğu gibi Lille'e karşı da çok şans yaratmalıyız." sözlerini sarf etti.
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