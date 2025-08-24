Djiku bu sezon ilk kez süre aldı!

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Kocaelispor maçının son bölümünde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez süre aldı.
Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı iki Feyenoord maçının yanı sıra Göztepe ve Benfica maçlarında da kadroda olmasına karşın forma giymeyen Djiku, Kocaelispor karşısında 90. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi.
