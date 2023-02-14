Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç'ten TFF'ye teşekkür

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligden çekilme talebi onaylanan Diyarbekirspor'un başkanı Serkan Genç, Türkiye Futbol Federasyonu'na alınan karar nedeniyle teşekkür etti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nda düzenlenen 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, takımın ligden çekilme talebinin onaylanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri yaşadıklarını ve depremin ilk gün Diyarbakır'da kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Serkan Genç, şunları söyledi:



"Hayatını kaybedenlere rahmet iliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 4 gün boyunca Diyarbakır'daydım. Enkazdan 2'si canlı 4 kişi çıkardık. Futbolcularımız şehri terk etti. Sportif Direktörümüz Numan Polat, kardeşini kaybetti. Kaptanımız Zülküf Özer'in ailesinden vefat edenler oldu. Acı içindeydik. Bu psikolojide milletimize yardımcı olmaya çalıştık. Futbolu düşünecek durumda değildik. TFF'nin kararına teşekkür ediyoruz, gereken buydu. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz."



Önümüzdeki sezon için tesislere yatırım yapacaklarını diye getiren Genç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Güneydoğu Bölgesi'nde altyapıya öne vereceğiz. Gençlerimiz evde oturmasınlar, futbol oynasınlar. Diyarbakır halkına söz veriyoruz. Önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup, iyi bir futbol izletmek istiyoruz."



