Diriliş Menemenspor; 6-2

TFF 1. Lig'in 22. haftasında kendi evinde 5 maçtır galip gelemeyen Menemenspor, Akhisarspor'u ağırladı.



Ligde ikinci yarıya Altınordu galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen Menemenspor, Akhisarspor'ı 6-2'lik skorla mağlup etti.



Karşılaşmanın 3. dakikasında Akhisarspor'da Halil Yeral kendi kalesine attığı golle takımını 1-0 yenik duruma düşürdü. Menemenspor'da 9. dakikada Rasheed Akanbi farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Hız kesmeyen ev sahibi, 13. dakikada Rıdvan Koçak ile bir kez daha rakip fileleri sarstı ve skoru 3-0'a taşıdı. Bu golün hemen ardından Akhisarspor 15. dakikada Nsima Peter ile farkı 2'ye indirdi. İzmir ekibinde 2. golün sahibi Akanbi, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı tekrar 3'e çıkardı.



İlk yarıyı 4-1 üstünlükle tamamlayan Menemenspor, Furkan Bayır ile 66. dakikada 5. golü kaydetti ve skor 5-1 oldu. Deplasman ekibinde Bertuğ Bayar'ın 83. dakikada kaydettiği gol ise skoru 5-2'ye getirdi.



Mücadelenin 90+1. dakikasında 2 golün sahibi Akanbi, kendisinin 3., takımının 6. golünü kaydetti ve hat-trick yaptı.



Karşılaşmayı 6-2 galip bitiren Menemenspor, bu sonuçla birlikte 23 puanla 13. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanla 16. sırada yer aldı.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Mert Güzenge, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay



Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Akanbi, Traore (Dk. 81 Cem Çelik), Adamu (Dk. 74 Alaattin Hamza Ok), Mohamed (Dk. 81 Abdulkadir Öksüz), Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz (Dk. 65 Mehmet Aytemiz)



Akhisarspor: Halil Yeral, Kemal Cingirt, Orhan Taşdelen, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Onurcan Güler, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Çekdar Orhan), Keita (Dk. 46 Lawal), Dzon (Dk. 74 Mert Özyıldırım), Sissoko (Dk. 46 Toure), Peter (Dk. 59 Bertuğ Bayar)



Goller: Dk. 3 Halil Yeral (Kendi kalesine), Dk. 9, 45+3 ve 90+1 Akanbi, Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 66 Furkan Bayır (Menemenspor), Dk. 16 Peter, Dk. 83 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)



Sarı kartlar: Dk. 5 Kemal Cingirt, Dk. 72 Orhan Taşdelen, Dk. 84 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 30 Akanbi, Dk. 37 Okan Yılmaz, Dk. 88 Abdulkadir Öksüz (Menemenspor)



