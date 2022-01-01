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Dinwiddie: "Wizards'ta 'sevilmediğim' iddialarına üzüldüm..."

Dallas Mavericks guardı Spencer Dinwiddie, eski takımı Washington Wizards'ta "pek popüler bir figür" olmadığını iddia eden söylentiler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı Spencer Dinwiddie, eski takımı Washington Wizards'ta "pek popüler bir figür" olmadığını iddia eden söylentiler hakkında konuştu.

Dinwiddie, bu söylentiler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Sanırım beni en çok inciten şey buydu. Washington'a karşı asla bir yanlışım olmamıştı. Takım hakkında hiç kötü bir şey söylememiştim. Hatta, takım sahibi Ted'e (Leonsis), genel menajer Tommy Sheppard'a ve Bradley Beal'a, bana sözleşme vermeye karar verdikleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. Çapraz bağ sakatlığından dönen bir adama para ödemek zorunda değillerdi.

Bu fırsat için, orada geçirdiğim zaman için minnettarım... Yani çıkış yolunda bu tarz şeyler duymak duygularımı tabii ki incitti. Ben de insanım..."

Dinwiddie, 10 Şubat'taki takas son gününde Kristaps Porzingis karşılığında Davis Bertans ile birlikte Dallas'a gönderilmişti.

Dinwiddie, Mavericks formasıyla 17.6 sayı ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor ve kendisinin oynadığı süreçte Mavericks, 6-1'lik bir seri yakalamış durumda.


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