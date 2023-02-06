Brooklyn Nets'in, son takas gününden önce Spencer Dinwiddie'yi takas etmeyi göz ardı etmediği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Nets'in deneyimli guardı bu Perşembe gününden önce takas edebileceği ihtimali olduğunu iddia etti.



Brooklyn, geçtiğimiz gece Dinwiddie'yi Kyrie Irving'in takasında tekrar kadrosuna katmıştı ve Dinwiddie, Nets formasıyla beş sezonda 14.3 sayı, 5.3 asist ve 3.0 ribaund ortalamalar ile takım için değerli bir parça haline gelmişti.



Ağustos 2021'de beş takımın yer aldığı bir imza ve takas anlaşmasının bir parçası olarak Washington Wizards'a katılan Dinwiddie, oradaki ilk sezonunun ortasında Mavericks'e gönderilmişti.



Üç yıllığı 54 milyon dolarlık kontratında bir yıl daha kalan Dinwiddie, Luka Doncic ile birlikte ikinci bir skor opsiyonu olarak bu sezon 53 maçta 17.7 sayı ortalama yakalamıştı.





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