Dimitris Pelkas: "Yeni rakibimize odaklandık"

Başakşehir'in yıldız ismi Dimitris Pelkas, Iberia'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Dimitris Pelkas: 'Yeni rakibimize odaklandık'
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15 Ağustos 2024 23:27
Başakşehir'in yıldız ismi Dimitris Pelkas, Iberia'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Dimitris Pelkas yaptığı açıklamada, "Futbolda en önemli şey bir sonraki aksiyona odaklanmaktır. Frikikten önce çok gol kaçırdım ama kendimi çok zorladım. Şimdi önümüzdeki tura bakıp grup aşamasına kalmak istiyoruz." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Şimdi yeni rakibimizi analiz etmemiz lazım ama önce pazar günkü maçımıza hazırlanacağız." diye konuştu.

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