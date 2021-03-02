Dimitris Pelkas, manşetleri salladı

Trabzonspor deplasmanında attığı jeneriklik golle Fenerbahçe'ye kritik bir galibiyet kazandıran Dimitris Pelkas, Yunanistan'ı da salladı. Yunan yıldız, manşetleri süsledi.



İşte Yunanistan'dan bazı manşetler:



METROSPORT: "Pelkas çoktan Fenerbahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü. Sakatlıktan daha güçlü döndü. PAOK'taki baskıyı üzerinden atan oyuncu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sürükleyebileceğini gösteriyor."



SPORT24: "Fenerbahçe, Pelkas'ın uzaktan harika şutu sayesinde Bakasetas'lı Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı."



NEWSİT: "Pelkas attığı golle Bakasetas'ı mağlup etti. Trabzon'daki Yunan düellosunda kazanan Dimitris Pelkas oldu."



SPORTDOG: "Bakasetas'ın Trabzonspor'una karşı deplasmanda şık bir gol atan Pelkas, Bulut'u kurtardı! Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, zor durumdaki teknik direktörü Erol Bulut'a nefes aldırdı."



KAZAN 7 VERDİ FENERBAHÇE 15 MİLYON İSTEDİ



Yunanistan'dan Pelkas için transfer iddiası geldi. Rus ekibi Rubin Kazan'ın, 27 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro istediği belirtildi. Rus ekibinin Pelkas için oldukça istekli olduğu ve çift haneli bir teklif yapmayı düşündüğü kaydedildi.



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Pelkas, ligde attığı 5 golü de Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde kaydetti. Açılışı İzmir'de (Ege) yapan 27 yaşındaki oyuncu, ardından Gaziantep (Güneydoğu), Kadıköy (Marmara) ve Erzurum'da (Doğu Anadolu) devam ettiği gol serisine, son olarak Trabzon'da ağları havalandırarak Karadeniz'i de ekledi.



