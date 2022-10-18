Diego Rossi'den 8. gol katkısı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, bu sezon 19. resmi maçında takımına 8. skor katkısını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi'den 8. gol katkısı
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18 Ekim 2022 12:21
Diego Rossi
Diego Rossi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Diego Rossi, Ankaragücü deplasmanında attığı gol ile birlikte bu sezon 19. resmi maçında takımına 8. skor katkısını verdi.

Uruguaylı oyuncu, Ankaragücü maçına yedek başladı. Jesus, öğrencisini 66. dakikada oyuna soktu. Rossi, Fenerbahçe'nin hızlı ataklarında tehlike yaratmaya çalıştı.

8. GOL KATKISI

24 yaşındaki yıldız, uzatma anlarında Ferdi'nin soldan ortasına yakın mesafeden vurarak topu ağlara göndererek bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Diego Rossi, bu sezon 19. resmi maçında takımına 8. skor katkısını verdi (2 gol, 6 asist).  

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