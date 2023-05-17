Diego Lugano: "Hakemler Arjantin'e yardım etti!"

Diego Lugano, Arjantin milli takımına Dünya Kupasında verilen penaltılar hakkında sert eleştiriler yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Diego Lugano: 'Hakemler Arjantin'e yardım etti!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2023 13:06
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 13:09
Eski Fenerbahçeli oyuncu Diego Lugano, Arjantin milli takımının Dünya Kupası kazanmasına yardım edildiğini iddaa etti.

''HAKEMLER YARDIM ETTİ''
Uruguaylı oyuncu;''Lionel Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltıdan 4'ünde düdük çalınmaması gerekiyordu hakemler çok fazla kredi sağladı'' şeklinde ifadeler kullandı.

Diego Lugano aynı zamanda futbol da yeni gelen kurallar hakkında da FIFA'ya eleştirilerde bulundu; '' Mevcut kurallar, oyundan hiçbir şey anlamayan kişiler tarafından yapılıyor. Arkanı dönüyorsun ve top parmağına çarpıyor sonrasında sana penaltı veriliyor. Bu, hiç futbol oynamamış kişilerin vereceği bir karardır, FIFA'nın yaptığı büyük bir hata''diye belirtti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery