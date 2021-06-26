Diego Costa'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın radarındaki Diego Costa, geleceği hakkında acele etmeyeceğini söyledi ve kararını önümüzdeki haftalarda vereceğini açıkladı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Diego Costa'dan transfer açıklaması
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26 Haziran 2021 23:11
Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran Diego Costa ile de ilgilenen Beşiktaş yönetim, 32 yaşındaki golcünün transferi için girişimlerde bulunuyordu

Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuşurken, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini söyledi.

Diego Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.

Brezilya asıllı İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 7 maçta 2 gol kaydetmişti.


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