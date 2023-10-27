Bir dönemda oynayan Fildişi Sahilli dünyaca ünlü eski futbolcu, Fransa'da bir YouTube kanalında Galatasaray kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Galatasaray kariyerinin kendisi adına olağanüstü geçtiğini söyleyen Drogba,dedi.O dönemde takımda birçok yıldızın olduğuna değinen Drogba,ifadelerini kullandı.2012-13 sezonunun devre arasında katıldığı Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyen Drogba, sarı kırmızılı formayla çıktığı 53 resmi maçta 20 gol 13 asistlik performans göstermişti. Drogba, 1.5 yıllık Galatasaray kariyerinde bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazanırken, Galatasaray; Drogba'nın kadroda olduğu 2 Şampiyonlar Ligi sezonunun birinde çeyrek final, birinde son 16 turuna kalmıştı.