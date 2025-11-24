24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dick Advocaat için Beşiktaş açıklaması

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığını söyledi.

calendar 24 Kasım 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 11:00
Curaçao  Yardımcı Antrenörü Cor Pot, takımın teknik direktörü Dick Advocaat hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pot, Advocaat'ın kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığına da değindi.

Pot, yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler," ifadelerini kullandı.

2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat son olarak, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu Dünya Kupası'na götürerek büyük bir mucizeye imza atmıştı.



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
