Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 3-2'lik skorla kazandı.



Ümraniyespor, 36. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle öne geçti. Karagümrük, 45+1'de Saba Lobjanidze ile eşitliği sağladı. Fabio Borini, 45+6. dakikada Karagümrük'ü penaltıdan öne geçirdi.



50. dakikada Karagümrük ikinci kez penaltı kazandı. Mbaye Diagne bu penaltıyı kullanmak istedi ancak teknik direktör Andrea Pirlo, penaltıyı Borini'nin kullanmasını işaret etti. Bunun üzerine Borini topu aldı ve 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Diagne ise takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmedi ve teknik direktörü Pirlo ile sözlü tartışmasına devam etti.



Ümraniyespor, 63. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.



Mbaye Diagne, 75. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Hem takım arkadaşları, hem tribünler bu golden sonra Diagne ile birlikte kutlama yaparak gönlünü aldı.



Bu sonucun ardından Karagümrük 40 puana yükselirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.



Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Biraschi'nin savunmadan gönderdiği uzun topu Diagne kafayla indirdi. Onur Atasayar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Fabio Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kalesini terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak gole izin vermedi.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Bertolacci, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, köşeye giden topu Berke çıkardı. Kaleciden dönen meşin yuvarlak yeniden Baniya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada bu kez Ümraniyespor tehlikeli geldi. Avounou'nun pasında sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girer girmez penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Kayode'nin yerden vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

34. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Savunmadan seken top Avounou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Shukurov'un eline çarpınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana ilerleyen Lobjanidze, soldan atağa kalkan Levent Mercan'a pasını aktarıp kale sahası içine hareketlendi. Levent'in pasıyla tekrar topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kontrol edip çaprazdan sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1.

45+5. dakikada bu kez Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biraschi'nin taç atışında ceza sahası içinde topa hareketlenen Diagne, Glumac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+6. dakikada topun başına geçen Fabio Borini, köşeye plase bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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