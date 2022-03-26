Di Maria'dan veda açıklaması!

Arjantin'in, evinde Venezuela'yı 3-0 yendiği Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Angel Di Maria, milli takım formasıyla son kez Arjantin'de maça çıktığını duyurdu.



Di Maria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnetarım. Bu güzel akşamda yaşananların hayalini küçük yaştan beri kuruyorum. Bu, çok büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maçtı. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Bu maç ne kadar güzel olabilecekse o kadar güzeldi. Hep birlikte gelişmeye ve hayal kurmaya devam etmeliyiz. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.



122 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Angel Di Maria 24 gol kaydetme başarısı gösterdi.





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