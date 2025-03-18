Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden beklediği verimi alamadı. Sadece Milan Skriniar performansıyla öne çıkarken, diğer transferler beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertlilerde en formda isimlerden biri olan Oğuz Aydın'ın UEFA listesine yazılmaması ise Avrupa'daki başarısızlığın önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
KADRO PLANLAMASI
Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken Fenerbahçe, kadro yapılanmasındaki hatalar nedeniyle güç kaybetti. Cenk Tosun'un Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a kiralanması ve Allan Saint-Maximin ile yaşanan sürecin iyi yönetilememesi, takımın hücum hattında eksiklik yarattı.
Özellikle Samsunspor gibi kapalı savunmalar karşısında etkili olabilecek Cenk Tosun'un kadroda olmaması, büyük bir hata olarak değerlendiriliyor. Hızı ve bireysel yetenekleriyle fark yaratabilecek Saint-Maximin'in de kadro dışı bırakılması, Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarını daralttı. Orta sahada ise Fred'in yanına oyunu hızlandıracak bir takviye yapılmaması, takımın temposunu olumsuz etkiledi.
TALISCA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Orta sahadaki eksikliğe rağmen devre arasında yüksek maliyetle transfer edilen Anderson Talisca, şu ana kadar istenilen performansı sergileyemedi. Maç başına yalnızca 1 isabetli şut çeken Brezilyalı oyuncu, ne çalım atabiliyor ne de hava toplarında etkili olabiliyor. Ayrıca, top kazanma istatistiğinde sıfır çekmesi dikkat çekiyor.
HÜCUM HATTI YAVAŞ KALDI
Teknik Direktör Jose Mourinho, ön alanda hızlı oyuncularla oynayarak tempolu bir futbol hedefliyor. Ancak Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ileri uçtaki varlığı, Fenerbahçe'nin oyununu yavaşlatıyor. İleri yaşları nedeniyle fiziksel olarak zorlanan iki oyuncu, Samsunspor maçında da etkisiz kaldı.
Fenerbahçe, sezon başında güçlü bir kadro kurmasına rağmen devre arası transfer hataları ve yanlış kadro planlaması nedeniyle şampiyonluk yarışında sıkıntılar yaşıyor.
KADRO PLANLAMASI
Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken Fenerbahçe, kadro yapılanmasındaki hatalar nedeniyle güç kaybetti. Cenk Tosun'un Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a kiralanması ve Allan Saint-Maximin ile yaşanan sürecin iyi yönetilememesi, takımın hücum hattında eksiklik yarattı.
Özellikle Samsunspor gibi kapalı savunmalar karşısında etkili olabilecek Cenk Tosun'un kadroda olmaması, büyük bir hata olarak değerlendiriliyor. Hızı ve bireysel yetenekleriyle fark yaratabilecek Saint-Maximin'in de kadro dışı bırakılması, Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarını daralttı. Orta sahada ise Fred'in yanına oyunu hızlandıracak bir takviye yapılmaması, takımın temposunu olumsuz etkiledi.
TALISCA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Orta sahadaki eksikliğe rağmen devre arasında yüksek maliyetle transfer edilen Anderson Talisca, şu ana kadar istenilen performansı sergileyemedi. Maç başına yalnızca 1 isabetli şut çeken Brezilyalı oyuncu, ne çalım atabiliyor ne de hava toplarında etkili olabiliyor. Ayrıca, top kazanma istatistiğinde sıfır çekmesi dikkat çekiyor.
HÜCUM HATTI YAVAŞ KALDI
Teknik Direktör Jose Mourinho, ön alanda hızlı oyuncularla oynayarak tempolu bir futbol hedefliyor. Ancak Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ileri uçtaki varlığı, Fenerbahçe'nin oyununu yavaşlatıyor. İleri yaşları nedeniyle fiziksel olarak zorlanan iki oyuncu, Samsunspor maçında da etkisiz kaldı.
Fenerbahçe, sezon başında güçlü bir kadro kurmasına rağmen devre arası transfer hataları ve yanlış kadro planlaması nedeniyle şampiyonluk yarışında sıkıntılar yaşıyor.