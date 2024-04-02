NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



GRIZZLIES 110-108 PISTONS



Memphis Grizzlies, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 110-108 mağlup etti.



Jaren Jackson 40 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 2 blokla Grizzlies adına muhteşem bir performans sergiledi. Luke Kennard 19 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynadı. GG Jackson 11 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Cade Cunningham 36 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla Pistons'ın en skorer ismi oldu. Jaden Ivey 20 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla oynadı. Chimezie Metu 17 sayı ve 8 ribaundla oynadı.



PACERS 133-111 NETS



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Brooklyn Nets'i 133-111 yendi.



Tyrese Haliburton, Pacers'a 27 sayı, 13 asistle double-double'la liderlik etti. Jalen Smith 17 sayı ve 10 ribauntla double-double'a imza atarken, Pascal Siakam 15 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Nets'te Cam Thomas 22 sayı kaydetti. Trendon Watford 21 sayı, 2 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla, Mikal Bridges ise 19 sayı, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.



MAGIC 104-103 TRAIL BLAZERS



Orlando Magic, Amway Center'da Portland Trail Blazers'ı 104-103 devirdi.



Magic'te Franz Wagner 20 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Wendell Carter Jr. 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blokla galibiyete katkıda bulundu. Jalen Suggs ve Paolo Banchero 15'er sayı kaydettiler.



Dalano Banton 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla Trail Blazers'a liderlik etti. Ayton 20 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jabari Walker 18 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynadı.



CELTICS 118-104 HORNETS



Boston Celtics, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 118-104 mağlup etti.



Jayson Tatum 25 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla Celtics'i galibiyete taşıyan isim oldu. Sam Hauser benchten 9/13 şut isabetiyle aynı şekilde 25 sayı ekledi. Kristaps Porzingis 20 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blokla iyi bir performans sergiledi.



Miles Bridges, 26 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle Hornets'a liderlik etti. Grant Williams 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Brandon Miller ise 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



SUNS 124-111 PELICANS



Phoenix Suns, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 124-111 yıktı.



Devin Booker 52 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle damgasını vurduğu gecede Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Jusuf Nurkic 19 sayı, 19 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynadı.



Pelicans'ta Zion Williamson 30 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle oynadı. Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla, CJ McCollum ise 15 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle mücadele etti.



HAWKS 113-101 BULLS



Atlanta Hawks, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 113-101 mağlup etti.



Hawks'ta Bogdan Bogdanovic 20 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 blokla galibiyette en skorer oyuncu oldu. Dejounte Murray 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynaken, Clint Capela 15 sayı, 11 ribaund ve 2 blokla oynadı.



Bulls'ta DeMar DeRozan 31 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Coby White 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle, Ayo Dosunmu 15 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamladı.





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