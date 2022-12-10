Dev takas iddiası: Joao Felix - Dusan Vlahovic

Atletico Madrid'de forma giyen Portekizli oyuncu Joao Felix'in son talibi Serie A ekiplerinden Juventus oldu.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Joao Felix'i transfer etmek için Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i takasta kullanmaya hazır. Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Dusan Vlahovic'i çok beğendiği ve bu sebepten transfere sıcak baktığı yazıldı.



2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon euro gibi büyük bir ücretle transfer olan Joao Felix'in takımdan ayrılmak istediği haberlerini Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marín doğrulamış ve oyuncunun kış transfer döneminde takımdan ayrılma niyetinde olduğunu açıklamıştı.



Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Felix, 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.







