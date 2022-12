ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe, maçta ayrıca Joshua King'le bir pozisyonda direği geçemedi.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 26 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez'i tercih etti.Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu.Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil'in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi.Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konuk takım taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertlilerde Joshua King, 13. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden mükemmel vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.Karşılaşma uzun süre orta saha mücadele şeklinde devam ederken, Trabzonspor 38. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi. Bordo-mavili oyuncular, 38. dakikada gelişen atakta ceza sahasında topun Osayi'nin eline çarptığı yönünde hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu. Bir süre VAR ile konuşan Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Trabzonspor'da Edin Visca, 54. dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı. Bosnalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır bu topu çıkardı.Fenerbahçe, karşılaşmanın 57. dakikasında 10 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Miguel Crespo, 57. dakikada orta alanda Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Trabzonspor, maçın 61. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez iyi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, bu golde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde yoğun şekilde maçın hakemine itirazda bulundu. VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü verildi.Maxi Gomez'in ardından Trabzonspor'da Trezeguet, 90+10. dakikada sahneye çıktı. Djaniny'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-071. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Şenol Güneş Spor KompleksiHalil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan ÇimenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 68 Gbamin), Bakasetas (Dk. 76 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Hamsik), Visca (Dk. 81 Djaniny), Trezeguet, Gomez (Dk. 68 Umut Bozok)Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 86 Rossi), Serdar Aziz (Dk. 69 Emre Mor), Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Valencia), King (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 60 Lincoln)Dk. 61 Gomez, Dk.90+10 Trezeguet (Trabzonspor)Dk. 57 Crespo (Fenerbahçe)Dk. 18 Trezeguet, Dk. 21 Gomez, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 55 Hugo (Trabzonspor), Dk. 41 Batshuayi, Dk. 41 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62. Mert Hakan Yandaş (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)