Dev maçta kazanan Milan

İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Juventus'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dev maçta kazanan Milan
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28 Mayıs 2023 23:41
İtalya Serie A'nın 37. haftasında dev maçta Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fransız yıldız Olivier Giroud attı.

Bu sonucun ardından Milan, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 67 puana yükseldi. Juventus ise üst üste ikinci kez mağlup olan Juventus, 59 puanda kaldı.

Milan, ligin son haftasında sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Juventus ise Udinese deplasmanına gidecek.

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