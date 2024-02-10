Derrick Köhn'ün tek rakibi Usain Bolt

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn, atletik yapısıyla dikkati çekiyor. Cimbom'un Gana kökenli Alman yıldızının daha önce girdiği bir sprint testindeki performansı, taraftarları da heyecanlandırdı.
2.63 İLE FARK YARATTI
25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Hannover 96 ile geçen sene ocak ayında Antalya Belek'te yapılan kampta sprint testinde en önde çıkan isim olmuştu. 10 metreyi 1.55 saniyede koşmayı başaran yıldız futbolcu, 20 metrede ise fark yarattı. Derrick Köhn, 20 metreyi 2.63 ile geçip takımının en iyisi olmayı bildi ve ünlü atletlere de taş çıkardı.
USAIN BOLT'U ARATMADI
Belek'teki kampta 10 metrede Derrick Köhn, Phil Neumann ve Maxi Beier, 1.55 ile kazanan isimler oldu. 20 metrede Neumann 2.68, Beier ise 2.71'de kaldı. Cimbom'un yeni yıldızı ise Hannover antrenörü Stefan Leitl tarafından alkışlandı. Almanya'dan Bild, Galatasaray'ın yeni transferinin 20 metre performansı için, "Köhn, kırmızı bir roket" değerlendirmesini yapmıştı. Bilindiği üzere Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt, 9.58 ile dünya rekoru kırdığında, hesaplamalara göre 20 metreyi 2.40 ile geçmişti.
ARALARINDA 23 SALİSE VAR
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn'ün 20 metreyi 2,63 derece ile koştuğu ortaya çıktı. Usain Bolt 9,58 ile dünya rekoru kırdığında 20 metreyi 2.40'lık derece ile koşmuştu.
İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk antrenmanına çıkan Köhn, eski takımı Hannover'ın tüm maçlarında forma giydiği için oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk, vakit kaybetmeden yeni öğrencisini ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Taktik provada Köhn'ü as takımda deneyen başarılı çalıştırıcı, bu pozisyonda Berkan ile Alman savunmacı arasında bir tercih yapacak. İlk 11'de başlamasa bile Derrick Köhn'ün en kötü ihtimalle 2. yarıda mutlaka sahada olması bekleniyor.
2.63 İLE FARK YARATTI
25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Hannover 96 ile geçen sene ocak ayında Antalya Belek'te yapılan kampta sprint testinde en önde çıkan isim olmuştu. 10 metreyi 1.55 saniyede koşmayı başaran yıldız futbolcu, 20 metrede ise fark yarattı. Derrick Köhn, 20 metreyi 2.63 ile geçip takımının en iyisi olmayı bildi ve ünlü atletlere de taş çıkardı.
USAIN BOLT'U ARATMADI
Belek'teki kampta 10 metrede Derrick Köhn, Phil Neumann ve Maxi Beier, 1.55 ile kazanan isimler oldu. 20 metrede Neumann 2.68, Beier ise 2.71'de kaldı. Cimbom'un yeni yıldızı ise Hannover antrenörü Stefan Leitl tarafından alkışlandı. Almanya'dan Bild, Galatasaray'ın yeni transferinin 20 metre performansı için, "Köhn, kırmızı bir roket" değerlendirmesini yapmıştı. Bilindiği üzere Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt, 9.58 ile dünya rekoru kırdığında, hesaplamalara göre 20 metreyi 2.40 ile geçmişti.
ARALARINDA 23 SALİSE VAR
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn'ün 20 metreyi 2,63 derece ile koştuğu ortaya çıktı. Usain Bolt 9,58 ile dünya rekoru kırdığında 20 metreyi 2.40'lık derece ile koşmuştu.
İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk antrenmanına çıkan Köhn, eski takımı Hannover'ın tüm maçlarında forma giydiği için oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk, vakit kaybetmeden yeni öğrencisini ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Taktik provada Köhn'ü as takımda deneyen başarılı çalıştırıcı, bu pozisyonda Berkan ile Alman savunmacı arasında bir tercih yapacak. İlk 11'de başlamasa bile Derrick Köhn'ün en kötü ihtimalle 2. yarıda mutlaka sahada olması bekleniyor.