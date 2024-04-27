Derbide kırmızı kart: Al Musrati

Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından derbide Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

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Derbide kırmızı kart: Al Musrati
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27 Nisan 2024 19:28
Son güncelleme 27 Nisan 2024 19:32
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının 25. dakikasında 10 kişi kaldı. 

Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü. VAR hakemi Pol van Boekel'den gelen uyarı üzerine Volkan Bayarslan incelemeye gitti. 

İncelemenin sonrasında Al Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Öte yandan, Beşiktaş Kadıköy'de oynadığı son 3 derbinin 2'sinde 10 kişi kaldı.
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