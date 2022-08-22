Derbide kazanan Manchester United oldu

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool derbi maçında karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan ve nefesleri kesen mücadeleyi Manchester United kazandı, kötü gidişe dur diyerek sezonun ilk galibiyetini aldı.



İLK 20 DAKİKADA MANCHESTER UNITED



Kırmızı Şeytanlar, maç öncesi sezonun ilk iki maçındaki performansının aksine maça etkili başlayan taraf oldu. Liverpool kalesinde ev sahibi avantajını kullanan Manchester United, 16. dakikada Sancho'nun nefis golüyle öne geçmeyi başardı.



İlk 20 dakika Manchester United baskısıyla geçerken ilk yarının sonuna kadar Liverpool oyuna dengeyi getirdi ancak gol bulamadı ve ilk yarı 1-0 Manchester United üstünlüğüyle tamamlandı.



FARK İKİYE ÇIKTI



İkinci yarıda Liverpool gol arama düşüncesindeyken Manchester United'ın ikinci golü geldi.



53. dakikada Henderson'un orta sahada kaybettiği top savunma arkasına şişirildi. Kaleci Alisson'la karşı karşıya kalan Rashford yerden sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.



SALAH'IN GOLÜ YETMEDİ



İkinci golün ardından topa daha fazla sahip olmaya başlayan Liverpool, aradığı golü geç de olsa buldu. 81. dakikada Salah, Carvalho'nun vuruşunu tamamlayarak topu ağlara gönderdi.



Salah Liverpool formasıyla Manchester Untited'a 10 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



Maça yedekler arasında başlayan Cristiano Ronaldo, 86. dakikada oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda Liverpool Manchester United kalesinde üst üste pozisyonlar bulsa da aradığını bulamadı ve mücadele 2-1'lik Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Liverpool 2 puanda kalarak 3. lig maçında da galibiyet elde edemedi. Manchester United ise 3 puana yükselerek sezonun ilk galibiyetini ezeli rakibi karşısında aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ